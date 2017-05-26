Прем'єр Нідерландів назвав прогнозовану дату ратифікації асоціації України з ЄС

Рютте прогнозує, що вже 30 травня парламент підтримає асоціацію.
Прем'єр підкреслив, що це дуже важливо для Євросоюзу, України і навіть Росії, оскільки це стабілізує ситуацію в регіоні.
Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.
Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.