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Прем'єр Нідерландів назвав прогнозовану дату ратифікації асоціації України з ЄС

26 травня в 08:46

Рютте прогнозує, що вже 30 травня парламент підтримає асоціацію.

Марк Рютте
За словами Рютте, ратифікація асоціації Україна-ЄС у Нідерландах може закінчитися ще до літа
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що сенат Нідерландів повинен проголосувати за ратифікацію договору про асоціацію між Україною та Євросоюзом 30 травня. Після цього має відбутися ратифікація угоди урядом Нідерландів, повідомляє "Радіо Свобода".

Прем'єр підкреслив, що це дуже важливо для Євросоюзу, України і навіть Росії, оскільки це стабілізує ситуацію в регіоні.

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Раніше повідомлялося, що в Сенаті Нідерландів утворилася більшість за голосування на підтримку Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.
Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі.

Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

За матеріалами: Радіо Свобода
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Теги Нідерланди Україна асоціація голосування Євросоюз
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