Прем'єр Нідерландів назвав прогнозовану дату ратифікації асоціації України з ЄС

Рютте прогнозує, що вже 30 травня парламент підтримає асоціацію.

За словами Рютте, ратифікація асоціації Україна-ЄС у Нідерландах може закінчитися ще до літа

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що сенат Нідерландів повинен проголосувати запро асоціацію між Україною та Євросоюзом 30 травня. Після цього має відбутися ратифікація угоди урядом Нідерландів, повідомляє " Радіо Свобода ".

Прем'єр підкреслив, що це дуже важливо для Євросоюзу, України і навіть Росії, оскільки це стабілізує ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Ратифікацію Угоди підтримали 89 з 150 депутатів палати. 55 проголосували проти.

Голосування відбулося в останній можливий день, оскількі в п'ятницю Палата представників припіняє роботу до завершення віборів и відновіть засідання вже в новому складі. Як повідомлялося, Нідерланди планували ратіфікувати Угоду про асоціацію України з ЄС у січні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що в Сенаті Нідерландів утворилася