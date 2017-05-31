Прем'єр і близько 70 політиків Чорногорії знаходяться в санкційному списку Росії – ЗМІ

Росія закрила в'їзд для тих, хто підтримував інтеграцію Чорногорії в НАТО.

Душко Маркович потрапив під санкції Росії, які не дозволяють йому відвідати країну

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайович і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джукановіч потрапилиМоскви, яким Росія забороняє в'їзд в країну. У список також потрапили не менше 46 депутатів, які голосували за приєднання країни до НАТО, повідомляє чорногорське видання RTCG , посилаючись на російські дипломатичні кола.

Всього в список потрапили не менше 70 чорногорських політиків.

Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Чорногорії викликало російського посла Сергія Грицая для. Міністерство також зажадало від Росії роз'яснень щодо цього інциденту.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дорманович повідомив, що Росія серйозно втручається у внутрішні справи країни. Дорманович зазначив, що Росія останні два роки втручається у внутрішньополітичні питання країни, проводячи свою політику протидії розширенню НАТО.

Раніше Дональд Трамп підписав постанову про ратифікацію приєднання Чорногоріїдо НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.