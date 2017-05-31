Прем'єр і близько 70 політиків Чорногорії знаходяться в санкційному списку Росії – ЗМІ

Росія закрила в'їзд для тих, хто підтримував інтеграцію Чорногорії в НАТО.
Всього в список потрапили не менше 70 чорногорських політиків.вручення ноти протесту за депортацію чорногірського депутата з Росії. Міністерство також зажадало від Росії роз'яснень щодо цього інциденту.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дорманович повідомив, що Росія серйозно втручається у внутрішні справи країни. Дорманович зазначив, що Росія останні два роки втручається у внутрішньополітичні питання країни, проводячи свою політику протидії розширенню НАТО.
Раніше Дональд Трамп підписав постанову про ратифікацію приєднання Чорногоріїдо НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.DT.UA