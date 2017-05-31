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Прем'єр і близько 70 політиків Чорногорії знаходяться в санкційному списку Росії – ЗМІ

31 травня в 12:39

Росія закрила в'їзд для тих, хто підтримував інтеграцію Чорногорії в НАТО.

Маркович
Душко Маркович потрапив під санкції Росії, які не дозволяють йому відвідати країну
Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайович і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джукановіч потрапили санкційний список Москви, яким Росія забороняє в'їзд в країну. У список також потрапили не менше 46 депутатів, які голосували за приєднання країни до НАТО, повідомляє чорногорське видання RTCG, посилаючись на російські дипломатичні кола.

Всього в список потрапили не менше 70 чорногорських політиків.

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Нагадаємо, що міністерство закордонних справ Чорногорії викликало російського посла Сергія Грицая для вручення ноти протесту за депортацію чорногірського депутата з Росії. Міністерство також зажадало від Росії роз'яснень щодо цього інциденту.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Чорногорії Срджан Дорманович повідомив, що Росія серйозно втручається у внутрішні справи країни. Дорманович зазначив, що Росія останні два роки втручається у внутрішньополітичні питання країни, проводячи свою політику протидії розширенню НАТО.

Раніше Дональд Трамп підписав постанову про ратифікацію приєднання Чорногоріїдо НАТО. Минулого місяця Сенат більшістю голосів підтримав розширення альянсу. У Вашингтоні сподіваються, що приєднання Чорногорії подасть сигнал Росії про те, що США протистоять російським спроб поширити свій вплив в Європі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Чорногорія списки НАТО
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