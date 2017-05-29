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Прем'єр Грузії заявив про тверде рішення країни приєднатися до НАТО

29 травня в 15:18

Парламентська Асамблея НАТО повідомила про підтримку такого рішення і пообіцяла сприяти Грузії.

Грузия НАТО
Грузія вирішила приєднатися до НАТО
social.eadaily.com
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі повідомив про твердий намір країни приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Міністр зазначив, що країна продовжує реформи в цьому напрямку і активний процес приєднання до Альянсу.

Прагнення Грузії приєднатися до Альянсу підтримала Парламентська Асамблея НАТО, яка провела засідання в Тбілісі. У ПА НАТО пообіцяли дати рекомендацію сприяти зміцненню та розширенню відносин Альянсу з Грузією.

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Як повідомлялося, у вересні відбувся візит у Грузію генерального секретар НАТО Йенса Столтенберга. Зокрема, він заявив, що НАТО буде підтримувати Грузію на шляху до членства в Альянсі. За його словами, у Грузії є всі інструменти для того, щоб підготуватися до членства в Альянсі.

За матеріалами: ТАСС
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Теги Грузія НАТО парламент відносини
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