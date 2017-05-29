Прем'єр Грузії заявив про тверде рішення країни приєднатися до НАТО

Парламентська Асамблея НАТО повідомила про підтримку такого рішення і пообіцяла сприяти Грузії.

Грузія вирішила приєднатися до НАТО social.eadaily.com

Прем'єр-міністрГеоргій Квірікашвілі повідомив про твердий намір країни приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Міністр зазначив, що країна продовжує реформи в цьому напрямку і активний процес приєднання до Альянсу.

Прагнення Грузії приєднатися до Альянсу підтримала Парламентська Асамблея НАТО, яка провела засідання в Тбілісі. У ПА НАТО пообіцяли дати рекомендацію сприяти зміцненню та розширенню відносин Альянсу з Грузією.

енерального секретар НАТО Йенса Столтенберга. Зокрема, він заявив, що

Як повідомлялося, у вересні відбувся візит у Грузію гЗа його словами, у Грузії є всі інструменти для того, щоб підготуватися до членства в Альянсі.