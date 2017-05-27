Помер всесвітньо відомий політолог Збігнєв Бжезінський

Про смерть Бжезинського повідомила його дочка.
Про це у себе на Instagram написала його дочка. "Мій батько мирно відійшов в інший світ сьогодні ввечері",— повідомила вона в п'ятницю.
Як повідомляє New York Times Бжезинський помер в п'ятницю в госпіталі в Фолс-Черче (штат Вірджинія).
Бжезінський народився у Варшаві в 1928 р. в родині дипломата. У 1958 р. отримав громадянство США. У 1977-1981 рр. - радник Президента США з питань національної безпеки в адміністрації Дж. Картера.
Бжезінський - один з основних ідеологів американської зовнішньої політики.
Автор багатьох робіт, у тому числі книги "Велика шахівниця: панування Америки та її геостратегічні імперативи". Довгий час був одним з провідних ідеологів зовнішньої політики США. Після відходу з Білого дому Бжезінський регулярно коментував діяльність президентів США. Часто висловлювався і в підтримку України.
DT.UA