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Помер всесвітньо відомий політолог Збігнєв Бжезінський

27 травня в 06:45

Про смерть Бжезинського повідомила його дочка.

Збигнев Бжезинский
Бжезинський помер на 90-му році життя
Embassy of Sweden Washington
У США на 90-му році життя помер всесвітньо відомий політолог Збігнєв Бжезінський.

Про це у себе на Instagram написала його дочка. "Мій батько мирно відійшов в інший світ сьогодні ввечері",— повідомила вона в п'ятницю.

Як повідомляє New York Times Бжезинський помер в п'ятницю в госпіталі в Фолс-Черче (штат Вірджинія).

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Бжезінський народився у Варшаві в 1928 р. в родині дипломата. У 1958 р. отримав громадянство США. У 1977-1981 рр. - радник Президента США з питань національної безпеки в адміністрації Дж. Картера.

Бжезінський - один з основних ідеологів американської зовнішньої політики.

Автор багатьох робіт, у тому числі книги "Велика шахівниця: панування Америки та її геостратегічні імперативи". Довгий час був одним з провідних ідеологів зовнішньої політики США. Після відходу з Білого дому Бжезінський регулярно коментував діяльність президентів США. Часто висловлювався і в підтримку України.

 

 

За матеріалами: DT.UA
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