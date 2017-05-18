Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник

Інцидент стався над водами Балтійського моря.
В результаті перехоплення російський літак змушений був розвернутися назад на базу.наблизився до американського розвідувального літакана відстань приблизно в шість метрів. Інцидент стався під час виконанням американським розвідником рутинних завдань в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
У вересні минулого року британські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальники-ракетоносці Ту-160, які наблизилися до повітряного простору країни. За даними Міністерства оборони Великої Британії, російські бомбардувальники не порушували повітряний простір країни.
Кількома днями пізніше в Міністерстві закордонних справ Ісландії заявили, що три російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 зблизилися на небезпечну відстань з ісландським пасажирським літаком, який здійснював рейс з Рейк'явіка в Стокгольм.Польське радіо