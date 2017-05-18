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Польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник

18 травня в 09:35

Інцидент стався над водами Балтійського моря.

F16 истребитель
Польські винищувачі розвернули російський літак-розвідник від повітряного простору Литви
youtube.com
Польські винищувачі F-16 з бази в Литві перехопили російський розвідувальний літак над водами Балтійського моря. Перехоплення сталося під час патрулювання литовського повітряного простору в рамках місії НАТО, повідомляє "Польське радіо".

В результаті перехоплення російський літак змушений був розвернутися назад на базу.

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Раніше повідомлялося, що російський винищувач наблизився до американського розвідувального літакана відстань приблизно в шість метрів. Інцидент стався під час виконанням американським розвідником рутинних завдань в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

У вересні минулого року британські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальники-ракетоносці Ту-160, які наблизилися до повітряного простору країни. За даними Міністерства оборони Великої Британії, російські бомбардувальники не порушували повітряний простір країни.

Кількома днями пізніше в Міністерстві закордонних справ Ісландії заявили, що три російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 зблизилися на небезпечну відстань з ісландським пасажирським літаком, який здійснював рейс з Рейк'явіка в Стокгольм.

За матеріалами: Польське радіо
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Теги Росія винищувачі літаки перехоплення НАТО
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