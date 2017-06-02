Польщу обрано непостійним членом Ради безпеки ООН

Польща обрано членом Ради Безпеки ООН на 2018-2019 роки, замінивши на цій посаді Україну, відповідне рішення було прийнято в ході засідання Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.



Тимчасовими членами Ради Безпеки ООН були також обрані Перу, Кувейт, Кот-д'Івуар і Екваторіальна Гвінея. Непостійне членство обраних країн в ООН розпочнеться 1 січня 2018 року і триватиме 2 роки.



"Польща в Раді Безпеки ООН! Це величезний успіх, якому передувала напружена робота на міжнародній арені. Я вдячний уряду і дипломатам за те, що підтримували мене в цих зусиллях", - заявив президент Польщі Анджей Дуда.





Польща займе місце непостійного члена Ради безпеки ООН, виділене східноєвропейського регіону. Польща була єдиним претендентом на це місце, оскільки раніше Болгарія відкликала свою кандидатуру замість за підтримку Польщею болгарської кандидатки на торішніх виборах генерального секретаря ООН.