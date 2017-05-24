Польща вказала у оборонній доктрині Росію як головну загрозу - Rzeczpospolita

Варшава не виключає, що Москва може наважитися на агресію проти країни-учасниці НАТО.

Польща вважає Росію головною загрозою в регіоні. sputnik.az

Членство ві ЄС лишається ключовим для безпеки Польщі. А головним джерелом нестабільності в регіоні стала Росія. Про це йдеться в оборонній доктрині Польщі, яка передбачає посилення оборонних можливостей, нарощення сил стримування, а також проведення змін у системі командування.

Як повідомляє Rzeczpospolita, міністр оборони Антоні Мацерєвич представив доктрину в Академії військового мистецтва у Варшаві. Вона була сформульована на основі стратегічного огляду оборони, який завершився минулого місяця. З польською оборонною доктриною вже можна ознайомитися на сайті Міноборони країни.

Документ також передбачає модернізацію протиповітряної оборони Польщі і посилення артилерійськиз сил. Пріоритетом для польської армії лишиться підвищення готовності до захисту власної території. Але доктрина також допускає участь в іноземних операціях спільно з союзниками. Також в документі йдетья про план побудови осередків, які б перешкоджали ворогу просуватися польською територією. Доктрина зауважує, що безпека Польщі перед усім залежить від її Збройних сил. Водночас вона вказує на те, що безпека країни також гостро залежить від енергетичної незалежності.

Головним джерелом загроз для Польщі доктрина вважає агресивну політику Росії, її порушення міжнародних законів, застосування грубої сили проти інших країн, а також спроби дестабілізува НАТО і ЄС.

У березні російського шпигуна у Польщі засудили до чотирьох років в'язниці. Юриста Станіслава Ш. (має подвійне громадянство - російське та польське) і підполковника польської армії Збігнєва В. заарештували в жовтні 2014 року. Обох звинуватили у шпигунстві на користь російської військової розвідки. У 2016 році Військовий окружний суд у Варшаві засудив Збігнєва В. до шести років позбавлення волі.