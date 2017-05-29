Польща оцінює переваги напливу заробітчан з України – FT

Наплив трудових мігрантів з сусідньої країни виявився економічно і політично вигідним Варшаві.

Польща оцінила вигоди і шкоду від напливу українців. Польське радіо

Майже 1,3 мільйона українців минулого року отримали дозвіл на тимчасове проживання вз правом працювати. Ще 116 тисяч громадян України отримали довгострокове право жити і працювати на польській тертої.

Таким чином, наплив українських заробітчан у порівнянні з 2016 роком збільшився у шість разів. Про це сьогодні пише Financial Times, додаючи, що це пояснюється економічним спадом в Україні, який почався після революції і початку військового вторгнення Росії.

Для націоналістичного уряду Польщі, який сформувала партія "Право і Справедливість", наплив працівників з сусідньої країни виявився зручним і вигідним. З одного боку Варшава може відмахуватися від вимоги Євросоюзу прийняти біженців з Сирії. А з іншого – компенсувати нестачу робочої сили в країні, яка з'явилася через відтік 2 мільйонів поляків на Захід. Тим часом, західноєвропейські країни бояться, що з початком дії безвізового режиму українці почнуть шукати роботу і за межами Польщі. Не виключено, що позитивний польський досвід може виявитися унікальним, зважаючи на культурну і мовну спорідненість українців з поляками.

За словами економіста лондонської компанії Barclays Томаша Велядека, українців в Польщі отримують таку ж роботу, як і поляки в Німеччині чи Британії. В основному їм доводиться працювати в сфері послуг, ресторанному бізнесі і готелях. Разом з тим, наплив українців призвів до сповільнення зростання зарплат у Польщі. З одного боку – це добре, адже країна лишається конкурентною і привабливою для іноземних інвесторів. А з іншого – це може посприяти подальшому відтоку поляків.

Раніше польське видання Newsweek.pl писало, що в Польщі зареєстрували рекордну кількістьзаробітчан з України. Польські компанії у 2016 році прийняли на роботу 1,3 мільйона працівників, які приїхали з України, Білорусі та Молдови.

Видання Gazeta Wyborcza писало, що Польщі доведеться поборотися за українських заробітчан. Видання зазначає, що скоро Польща може втратити українських працівників. Адже представники країн ЄС у листопаді підтримали скасування віз для України. Це означає, що більше людей зможе безперешкодно подорожувати по Європі. Це не означає безперешкодний доступ до європейського ринку праці. Однак, ті, хто зараз працює в Польщі, можуть вирішити перебратися до більш багатих країн Західної Європи. Українські портали праці рясніють пропозиціями з Німеччини, Австрії та Чехії.