Половина жителів Росії довіряють Рамзану Кадирову

Роздратування, ворожість та інші негативні почуття до Рамзана Кадирова відчувають 11% громадян Російської Федерації.

Росіяни люблять Кадирова, хоча і менше, ніж Путіна Сайт президента России

Майже половина жителів Росії (49%) заявили, що главі Чеченської республікиможна довіряти, свідчать дані опитування Левада-Центру.

При цьому 26% респондентів вважають, що Кадирову довіряти не можна, а 25% не змогли відповісти.

Повагу до Рамзана Кадирова відчувають 15% жителів Росії, симпатію - 10%, не можуть сказати нічого поганого – 24%, нейтральне, байдуже ставлення – 33%, не можуть сказати нічого поганого – 6%, роздратування – 3%, неприязнь – 2%.

Опитування "Левада-центру" було проведене 19 – 22 травня 2017 року серед 1600 осіб. Заявлена похибка вибірки – 3,4%.

Раніше російська "Нова газета" звернулася в правоохоронні органи зі скаргами на погрози після публікації статті про масові затримання і катування жителів Чечні нетрадиційної сексуальної орієнтації.

2 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході одноденного візиту в Сочі закликала президента Росії Володимира Путіна втрутитися в ситуацію з правами ЛГБТ-спільноти в Чечні.