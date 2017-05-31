Топ Новини
<
>

Половина жителів Росії довіряють Рамзану Кадирову

31 травня в 16:56

Роздратування, ворожість та інші негативні почуття до Рамзана Кадирова відчувають 11% громадян Російської Федерації.

Кадыров Путин
Росіяни люблять Кадирова, хоча і менше, ніж Путіна
Сайт президента России
Майже половина жителів Росії (49%) заявили, що главі Чеченської республіки Рамзану Кадирову можна довіряти, свідчать дані опитування Левада-Центру.

При цьому 26% респондентів вважають, що Кадирову довіряти не можна, а 25% не змогли відповісти.

Повагу до Рамзана Кадирова відчувають 15% жителів Росії, симпатію - 10%, не можуть сказати нічого поганого – 24%, нейтральне, байдуже ставлення – 33%, не можуть сказати нічого поганого – 6%, роздратування – 3%, неприязнь – 2%.

Опитування "Левада-центру" було проведене 19 – 22 травня 2017 року серед 1600 осіб. Заявлена похибка вибірки – 3,4%.

Читайте також: Кадиров виправдав кровну помсту і колективну відповідальність

Раніше російська "Нова газета" звернулася в правоохоронні органи зі скаргами на погрози після публікації статті про масові затримання і катування жителів Чечні нетрадиційної сексуальної орієнтації.

2 травня канцлер Німеччини Ангела Меркель в ході одноденного візиту в Сочі закликала президента Росії Володимира Путіна втрутитися в ситуацію з правами ЛГБТ-спільноти в Чечні.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...