Політика Тіллерсона піднімає питання прагматизації зовнішньополітичного курсу США - експерт

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Цей підхід використовувався і раніше, але з меншою прямолінійністю.

Тіллерсон виступає за раціоналізацію зовнішньої політики США Bill Clark / CQ-Roll Call

Під час своєї зустрічі з представниками країн АСЕАН Держсекретар США Рекс Тіллерсон сказав, що американська зовнішня політика повинна переорієнтуватися на свої інтереси. Таким чином Тіллерсон підняв важливу тему прагматизації зовнішньополітичного курсу США. Про це пише в своїй статті дляексперт Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнишова.

Автор зазначає, що розмова про користь і про цінності не випадкова і містить в собі відразу кілька важливих смислів: частково сплетених нинішнім політичним моментом, а частково відображають давню дискусію про місце США у світі. З кінця XIX століття американський політичний клас стурбований тим, як зміцнювати своє лідерство, при цьому не збільшуючи власний тягар. Кожен американський президент намагається вирішити цю дилему так, щоб збільшуючи могутність держави та її вплив, не допустити при цьому перенапруги сил. Незалежно від партійної приналежності, тезу про більший прагматизм зовнішньої політики висували і Клінтон і Буш, не кажучи вже про Обаму.

"Але що відрізняє нинішній підхід Трампа—Тіллерсона, так це властива саме цій президентській команді відвертість, без спроб втілити даний підхід в красиву оболонку. З властивою йому прямотою і не оглядаючись на реакцію опонентів, Трамп висловлює суперечливий запит свого електорату: залишатися країною-лідером, але при цьому не витрачати надмірні ресурси. Закликати до порядку міжнародних правопорушників, але не вплутуватися в конфлікти за кордоном", – зазначає експерт.

Детальніше про зміни у зовнішній політиці США читайте в статті Юлії Курнишової "Доктрина Тіллерсона" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".