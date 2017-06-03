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Поліція заарештувала нового підозрюваного у зв'язку з терактом в Манчестері

3 червня в 13:14

Все за підозрою в причетності до теракту було заарештовано 17 осіб.

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У Манчестері заарештували 24-річного підозрюваного в причетності до теракту
hannawwh / twitter.com
Поліція заарештувала молодого чоловіка, якого підозрюють у причетності до теракту після концерту Аріани Гранде в Манчестері, заявили в поліції міста.

"Офіцери, що розслідують теракт в будівлі Manchester Arena, сьогодні вночі заарештували 24-річного чоловіка. Він підозрюється у причетності до терористичного акту", - йдеться в повідомленні.

Поліція також зазначила, що всього за підозрою в причетності до теракту було заарештовано 17 осіб. З них шістьох відпустили без пред'явлення звинувачень, а ще 11 перебувають під слідством.

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Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня, поибли 22 людини.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги теракт Манчестер поліція
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