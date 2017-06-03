Поліція заарештувала нового підозрюваного у зв'язку з терактом в Манчестері

Все за підозрою в причетності до теракту було заарештовано 17 осіб.
"Офіцери, що розслідують теракт в будівлі Manchester Arena, сьогодні вночі заарештували 24-річного чоловіка. Він підозрюється у причетності до терористичного акту", - йдеться в повідомленні.
Поліція також зазначила, що всього за підозрою в причетності до теракту було заарештовано 17 осіб. З них шістьох відпустили без пред'явлення звинувачень, а ще 11 перебувають під слідством.
Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня, поибли 22 людини.
Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головна".DT.UA