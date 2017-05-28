Поліція опублікувала нові фотографії манчестерського смертника

Поліція Манчестера опублікувала фотографії терориста-смертника Салмана Абеді, який 22 травня він привів в дію вибуховий пристрій в концертному залі "Манчестер-арена", повідомляє російська служба Бі-бі-сі.



Фотографії, надані поліцією Манчестера, - це кадри з камер відеоспостереження, в поле зору яких в день теракту потрапив Абеді. Точний час і місце зйомки поліція не повідомила.



Це найкривавіший теракт в Британії після вибухів в лондонському метро в липні 2005 року, що забрали більше 50 життів. Загинули 22 людини, більше 60 постраждали.







Раніше британське видання The Guardian опублікувало фотографію Саламана Абеді, которого вважають виконавцем теракту на стадіоні в Манчестері. Абеді був підданім Великобритании, проти его батьки були родом з Лівії, а батько до сих пір проживає в Тріполі.

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі ZN.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".