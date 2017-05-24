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Поліція Британії затримала трьох чоловіків у зв'язку з терактом в Манчестері

24 травня в 14:03

Один з них є братом підозрюваного терориста-смертника.

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Поліція затримала нових підозрюваних у справі про теракт в Манчестері
EPA / NIGEL RODDIS
Британська поліція повідомляє, що затримала трьох чоловіків за підозрою причетності до теракту на стадіоні Манчестера. Чоловіків затримали під час обшуків на півдні Манчестера, повідомляє BBC.

Один з цих підозрюваних є братом Саламана Абеді, якого підозрюють в організації вибуху на стадіоні Манчестера.

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Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері. 

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Манчестер вибух теракт поліція Британія
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