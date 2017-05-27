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Поліцейські в Москві затримали хлопчика, який читав вірші

27 травня в 00:34

На батька дитини складено адмінпротокол.

ребенок
У Москві затримали дитину

На вулиці Воздвиженка в центрі Москви поліцейські затримали дев'ятирічного школяра, передає Varlamov.ru.
 
Відео, на якому зображена дитина, яка сидить в поліцейській машині, опублікувала журналістка Люся Штейн. За її словами, перед затриманням хлопчик читав вірші. Причина затримання незрозуміла. Дитину, як пише Штейн, відвезли в ОВД "Арбат".
 
Штейн уточнила, що поліцейські на руках занесли хлопчика в машину, а до ОВС приїхав його батько. Пізніше хлопчика з батьками відпустили з відділення поліції. На батька складено протокол за статтею 5.35 КоАП (невиконання батьками неповнолітніх обов'язків по вихованню). 

 
 
26 березня в Москві пройшов антикорупційний мітинг, в якому взяли участь понад 20 тисяч осіб. Мітинг супроводжувався масовою протидією поліції і привів до затримань більш ніж тисячі людей.
За матеріалами: varlamov.ru
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Теги батьки поліція Москва дитина поліцейські мітинг машини вірші батько невиконання відпустили протокол
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