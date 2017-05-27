Поліцейські в Москві затримали хлопчика, який читав вірші

У Москві затримали дитину

На вулиці Воздвиженка в центрі Москви поліцейські затримали дев'ятирічного школяра, передає Varlamov.ru.



Відео, на якому зображена дитина, яка сидить в поліцейській машині, опублікувала журналістка Люся Штейн. За її словами, перед затриманням хлопчик читав вірші. Причина затримання незрозуміла. Дитину, як пише Штейн, відвезли в ОВД "Арбат".



Штейн уточнила, що поліцейські на руках занесли хлопчика в машину, а до ОВС приїхав його батько. Пізніше хлопчика з батьками відпустили з відділення поліції. На батька складено протокол за статтею 5.35 КоАП (невиконання батьками неповнолітніх обов'язків по вихованню).