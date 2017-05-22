Північнокорейський лідер наказав почати серійне виробництво балістичних ракет

Раніше в Північній Кореї успішно випробували цей тип ракет.

Кім Чен Ин хоче налагодити серійне виробництво випробуваних ракет ЦТАК

Північнокорейський лідернаказав налагодити серійне виробництво балістичних ракет середньої дальності. Назва ракети не згадується, однак імовірно це була одна з випробуваних напередодні ракет, повідомляє Reuters

Раніше повідомлялося, що Пхеньян заявив про проведення. За другим за тиждень пуском особисто спостерігав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

В неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила балістичну ракету.

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.

Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.