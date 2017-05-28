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Північна Корея успішно випробувала нову систему ППО

28 травня в 09:31

Голова держави доручив підлеглим поставити її виробництво на потік.

КНДР Севреная Корея
У КНДР мріють про панування у повітрі
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У КНДР пройшли успішні випробування нової системи протиповітряної оборони, повідомляє північнокорейське видання KCNA.

За випробуванням розробки Національної академії військових наук спостерігав голова КНДР Кім Чен Ин.

Північнокорейський лідер прокоментував випробування, зазначивши, що ефективність системи, її здатність відстежувати і виявляти цілі, а також точність удару, покращилися порівняно з минулим роком. А всі дефекти, також виявлені минулого року, усунені.

"Випуск цієї системи повинен бути поставлений на потік, щоб розкинутися всією країною як ліси і зіпсувати мрії ворога, щоб панувати у повітрі", - зазначив він.

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Раніше повідомлялося, що вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань ув 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї і Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала в 90 кілометрах від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО і ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.

За матеріалами: DT.UA
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Теги КНДР випробування
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