Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь на лінії розмежування з КНДР

Такі прецеденти траплялися і раніше, проте є дуже рідкісними.

Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по непізнаному об'єкту на кордоні з КНДР travelask.ru

Збройні сили Південної Кореї відкрили вогонь по "непізнаному об'єкту", який перетнув лінію розмежування з боку. Південнокорейські війська вистріляли близько 90 попереджувальних кулеметних пострілів у бік об'єкта, відзначає AP

Передбачається, що об'єктом, який перетнув кордон, був безпілотний літальний апарат. Агентство зазначає, що такі ситуації траплялися і раніше, проте в останні роки вони є великою рідкістю.

У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.

Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.

У зв'язку з випробуваннями США направили другий авіаносець до берегів Корейського півострова.

США, Японія та Південна Корея ініціювали екстрену нараду Ради Безпеки ООН.