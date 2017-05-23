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Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь на лінії розмежування з КНДР

23 травня в 13:52

Такі прецеденти траплялися і раніше, проте є дуже рідкісними.

Южная Корея, флаг
Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь по непізнаному об'єкту на кордоні з КНДР
travelask.ru
Збройні сили Південної Кореї відкрили вогонь по "непізнаному об'єкту", який перетнув лінію розмежування з боку КНДР. Південнокорейські війська вистріляли близько 90 попереджувальних кулеметних пострілів у бік об'єкта, відзначає AP.

Передбачається, що об'єктом, який перетнув кордон, був безпілотний літальний апарат. Агентство зазначає, що такі ситуації траплялися і раніше, проте в останні роки вони є великою рідкістю.

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У неділю, 21 травня, близько 7:59 ранку за Гринвічем КНДР запустила балістичну ракету.

За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.

Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.

У зв'язку з випробуваннями США направили другий авіаносець до берегів Корейського півострова.

США, Японія та Південна Корея ініціювали екстрену нараду Ради Безпеки ООН.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Південна Корея КНДР вогонь
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