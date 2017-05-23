Південна Корея відкрила попереджувальний вогонь на лінії розмежування з КНДР

Такі прецеденти траплялися і раніше, проте є дуже рідкісними.
Передбачається, що об'єктом, який перетнув кордон, був безпілотний літальний апарат. Агентство зазначає, що такі ситуації траплялися і раніше, проте в останні роки вони є великою рідкістю.КНДР запустила балістичну ракету.
За даними представників Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, запуск проведений з полігону в районі міста Пукчанг провінції Піонган.
Ракета пролетіла близько 500 км у напрямку узбережжя Японського моря, і впала за межами виключної економічної зони Японії.
У зв'язку з випробуваннями США направили другий авіаносець до берегів Корейського півострова.
США, Японія та Південна Корея ініціювали екстрену нараду Ради Безпеки ООН.DT.UA