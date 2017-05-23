Підсвічування Ейфелевої вежі відключать на знак скорботи про загиблих від вибуху в Манчестері

Мер Парижа висловила свої співчуття сім'ям загиблих.

Французи сумують про загиблих в Манчестері Instagram/Thais Meireles

Сьогодні, 23 травня, ілюмінація Ейфелевої вежі у французькій столиці Парижі буде відключена на знак скорботи про загиблих внаслідок

Відповідне рішення опублікувала на своїй сторінці в Twitter мер Парижа Анн Ідальго.

"Париж вшанує пам'ять жертв вибуху в Манчестері, погасивши вогні Ейфелевої вежі цієї опівночі. Мої думки разом з жертвами, сім'ями загиблих і тими, хто працює на місці", - написала вона.

Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріани Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом-смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер-арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

Детальніше про причини і наслідки вибуху, причетних до нього, а також про кількість постраждалих, читайте в матеріалі "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".