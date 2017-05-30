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Підозрюваному в підготовці теракту в аеропорту Лондона пред'явили звинувачення

30 травня в 18:36

У Скотланд-Ярді Ярді не пов'язують теракт в Манчестері з підготовкою атаки в Лондоні.

Полиция Лондона
Авейса Факі затримали в аеропорту Лондона 23 травня
cyplive.com
Британська влада висунула звинувачення в підготовці теракту 37-річному жителю північного Лондона Авейсу Факі. За даними слідства, він мав намір здійснити терористичну атаку в лондонському аеропорту Стенстед.

Факі затримали в аеропорту 23 травня невдовзі після вибуху в Манчестері. У вівторок, 30 травня, він повинен постати перед магистратским суд Вестмінстера.

У Скотлянд-Ярді заявили, що слідство не пов'язує терористичну атаку Манчестері з підготовкою теракту в Лондоні.

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В ніч на 23 травня смертник привів у дію вибуховий пристрій на концерті співачки Аріани Гранде в Манчестері. Жертвами теракту стали 22 людини. У зв'язку з цим рівень терористичної загрози в Британії був піднятий до "критичного", 27 травня його знизили до "суворого".

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головна".

За матеріалами: Интерфакс
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Теги Манчестер теракт Британія Лондон
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