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Підозрюваний виконавець теракту в Манчестері мав зв'язки з "Аль-Каїдою" – ЗМІ

24 травня в 09:26

Крім того, Саламан Абеді тренувався в терористичних таборах за кордоном.

взрыв в манчестере
Ймовірний виконавець теракту на стадіоні в Манчестері мав зв'язки з «Аль-Каїдою»
CNN
Підозрюваний в здійсненні теракту на стадіоні Манчестера 22-річний Саламан Абеді мав зв'язки з терористичною організацією "Аль-Каїда". Крім того, Абеді проходив підготовку в тренувальних таборах терористів за кордоном, повідомляє NBC, посилаючись на джерела в розвідці.

Особистість Абеді вдалося встановити за допомогою банківської картки, яку знайшли на місці вибуху. Слідство дізналося, що підозрюваний у теракті протягом останнього року їздив до Лівії. Крім того, зараз відомо про зв'язок Абеді з "Аль-Каїдою", проте слідство не виключає його зв'язок з іншими терористичними групами.

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Вибух в Манчестері відбувся після концерту співачки Аріана Гранде в ніч на 23 травня. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері. 

Більше про теракт в Манчестері читайте в матеріалі DT.UA "Вибухи на стадіоні в Манчестері: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Манчестер вибух теракт терорист
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