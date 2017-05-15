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Під час стрілянини у Франції три людини отримали поранення – ЗМІ

15 травня в 10:05

Стрілянина сталася в місті Даммарі-ле-Лі півночі країни.

Полиция Франции
Поліція міста Даммарі-ле-Лі розбирається в інциденті зі стріляниною
У місті Даммарі-ле-Лі півночі Франції на площі під час зібрання людей сталася стрільба, внаслідок якої три людини отримали поранення. Один з поранених знаходиться у важкому стані, повідомляє французьке видання La République 77.

Подробиць з приводу причин стрільби і особистості нападників поки невідомо.

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Нагадаємо, що у Парижі в районі Єлисейських Полів ввечері в четвер, 20 квітня, сталася стрілянина. Двох офіцерів поліції було вбито, ще дві людини отримали поранення.

За матеріалами: DT.UA
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Теги стрілянина поранення Франція
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