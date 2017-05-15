Під час стрілянини у Франції три людини отримали поранення – ЗМІ

Стрілянина сталася в місті Даммарі-ле-Лі півночі країни.
Подробиць з приводу причин стрільби і особистості нападників поки невідомо.
Стрілянина сталася в місті Даммарі-ле-Лі півночі країни.
Подробиць з приводу причин стрільби і особистості нападників поки невідомо.
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