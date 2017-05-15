Під час стрілянини у Франції три людини отримали поранення – ЗМІ

Стрілянина сталася в місті Даммарі-ле-Лі півночі країни.

Поліція міста Даммарі-ле-Лі розбирається в інциденті зі стріляниною

У місті Даммарі-ле-Лі півночі Франції на площі під час зібрання людей сталася, внаслідок якої три людини отримали поранення. Один з поранених знаходиться у важкому стані, повідомляє французьке видання La République 77

Подробиць з приводу причин стрільби і особистості нападників поки невідомо.

Нагадаємо, що ув районі Єлисейських Полів ввечері в четвер, 20 квітня, сталася стрілянина. Двох офіцерів поліції було вбито, ще дві людини отримали поранення.