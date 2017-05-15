Пхеньян відзвітував про успішні випробування міжконтинентальної ракети

Метою випробування була перевірка можливості доставки ракетою великої ядерної боєголовки.

Кім Чен Ин знову пригрозив США rodong.rep.kp

Північна Корея заявила, щосередньої і великої дальності 14 травня були успішними, передає Reuters

В урядовому повідомленні, поширеному в понеділок, 15 травня, сказано, що метою випробувань була перевірка можливості доставки цією ракетою "великої важкої ядерної боєголовки".

У Пхеньяні стверджують, що ракета була запущена "під найвищим кутом, щоб не наражати на небезпеку сусідні країни", і пролетіла 787 кілометрів, досягнувши висоти 2111,5 кілометра.

За проведенням випробувань спостерігав особисто північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Він порадив Вашингтону не недооцінювати той факт, що США знаходяться "на відстані прицільної дальності ракет КНДР".

Раніше повідомлялося, вранці 14 травня КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вона подолала відстань у 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР в лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз, НАТО й ОБСЄ.

Північноатлантичний Альянс закликав Пхеньян відмовитися від ядерної зброї.