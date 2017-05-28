Переозброєння Саудівської Аравії може збільшити ймовірність її конфлікту з Іраном – експерт

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Ще однією небезпекою озброєння Ер-Ріаду може стати подальша ескалація у Ємені.

Переозброєння ЗС Саудівської Аравії може спровокувати зростання напруги на Близькому Сході alternate-politics.info

Масштабна закупівля Саудівською Аравією сучасних американських озброєнь потенційно може збільшити ймовірність її конфлікту з Тегераном, пише в своїй статті дляексперт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

Автор зазначає, що візит Дональда Трампа до Саудівської Аравії був надзвичайно вдалим для американського ВПК: американські корпорації уклали угоди про продаж зброї на суму 110 млрд дол. і досягли домовленостей про постачання зброї і устаткування протягом наступного десятиліття на суму 350 млрд дол.

"Спектр смертоносного заліза варіюється від комп'ютерного і комунікаційного обладнання до танків, гармат, гелікоптерів, військових кораблів і ракет. Хоча номенклатуру поставок почали відпрацьовувати ще за попередньої адміністрації, з'ясувалася цікава роль радника президента й одночасно його зятя Джареда Кушнера, який звернувся до керівника корпорації Lockheed Martin з проханням трохи знизити ціну на систему протиракетної оборони (для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності) і таким чином уможливити укладення контракту на її поставки у великому пакеті", – йдеться в статті.

Експерт вказує, що Ер-Ріад отримає від США практично все, чого хотів (крім хіба що найсучасніших літаків F-35, що могло б викликати нервову реакцію в Тель-Авіві). Зростання військового потенціалу Саудівської Аравії, однак, може призвести до загострення ситуації в регіоні.

"Отримавши більше засобів і простору для маневру, Саудівська Аравія потенційно може збільшити ймовірність конфлікту з Іраном. Отримавши захист від балістичних ракет та багатофункціональні бойові кораблі, Ер-Ріад буде більш агресивним у захисті прибережних зон, а головне, стратегічно важливої Ормузької протоки — вузького проходу до Перської затоки, через яку транспортується третина світового обсягу нафти. Тегеран неодноразово погрожував перекрити протоку і вдавався до провокаційних дій. Очевидно, що в разі серйозної ескалації ситуації навряд чи обійдеться без залучення П'ятого флоту Сполучених Штатів, що означатиме серйозний конфлікт з непередбачуваними наслідками не лише для регіону", – вказує Хара.

Ще однією небезпекою озброєння Саудівської Аравії аналітик називає подальшу ескалацію в Ємені.

"Ер-Ріад очолює підтримувану США та іншими країнами Заходу коаліцію з дев'яти країн регіону. Втім, наразі не проглядається перспектив припинення громадянського конфлікту, що набув характеру проксі-війни з десятьма тисячами жертв, а це означає не лише продовження агонії, а й збереження сприятливих умов для подальшого поширення екстремістських поглядів у регіоні та світі", – вважає Хара.

Нагадаємо, під час виступу в Ер-Ріяді 21 травня, американський президент звинуватив Тегеран в постачаннях озброєнь екстремістам і навчанні бойовиків, які несуть хаос і кровопролиття".

За словами президента США, терор і кровопролиття не дозволяють регіону використовувати свій потенціал. Він також закликав країни, більшість населення складають мусульмани, взяти на себе більшу відповідальність за боротьбу проти ісламського радикалізму.

Детальніше про нову стратегію Вашингтона на Близькому Сході читайте у статті Олександра Хари "Дональд Трамп і нова "стара" стратегія на Близькому Сході" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".