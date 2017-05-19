Переговори про возз'єднання Кіпру зайшли в глухий кут – представник ООН

Переговори знаходилися в підвішеному стані з лютого цього року.
Обидві сторони звинувачують один одного в затримці процесу, що не дає можливості просунутися по основних питань. ЗМІ стверджують, що основним каменем спотикання залишається питання по видобутку нафти і газу, а також освоєння берегової лінії турецькими кіпріотами.
Кіпр залишається розділеним на дві частини після 1974 року, коли Туреччина вторглася на острів у відповідь на спробу перевороту з метою об'єднання Кіпру з Грецією. Після цього він розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру (її визнає тільки одна Туреччина) і Республіку Кіпр з переважно грецьким населенням.DT.UA