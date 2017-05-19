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Переговори про возз'єднання Кіпру зайшли в глухий кут – представник ООН

19 травня в 13:22

Переговори знаходилися в підвішеному стані з лютого цього року.

Кипр карта
Переговори між турецькою та грецькою частиною Кіпру застопорилися через взаємні звинувачення сторін
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Переговори щодо возз'єднання Кіпру не зрушили з місця під час чергової спроби представників грецької і турецької частин острова. Спеціальний посланник ООН, який займається цими переговорами, зазначив, що зараз процес зайшов у глухий кут, пише Politico.

Обидві сторони звинувачують один одного в затримці процесу, що не дає можливості просунутися по основних питань. ЗМІ стверджують, що основним каменем спотикання залишається питання по видобутку нафти і газу, а також освоєння берегової лінії турецькими кіпріотами.

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Раніше повідомлялося, що міжнародна конференція возз'єднання грецької і турецької частин Кіпру в Женеві завершилася безрезультатно.

Кіпр залишається розділеним на дві частини після 1974 року, коли Туреччина вторглася на острів у відповідь на спробу перевороту з метою об'єднання Кіпру з Грецією. Після цього він розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру (її визнає тільки одна Туреччина) і Республіку Кіпр з переважно грецьким населенням.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Кіпр переговори єднання ООН
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