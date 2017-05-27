Переговори про об'єднання грецької і турецької частин Кіпру завершилися провалом

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Посланець ООН оголосив про припинення переговорів щодо возз'єднання Кіпру.

Об'єднати Кіпр так і не вийшло i2.guns.ru

Посланець Організації об'єднаних націй Еспен Барт Ейде оголосив про припинення переговорів щодо возз'єднання турецької та грецької частин Кіпру.

За його словами, сторонам переговорів не вдалося досягти "спільної позиції" по скликанню фінального саміту, на якому представники Республіки Кіпр і невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру спробували б досягти остаточної згоди про возз'єднання, пише DW.

Ейде провів окремі переговори з кожною зі сторін і прийшов до висновку, що "немає ніякої перспективи" досягти згоди щодо саміту.

Посланник ООН планує провести консультації з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерришем і вирішити, як діяти далі.

Нагадаємо, що обидві сторони переговорів звинувачували один одного в затримці процесу, що не давало можливості просунутися по основних питань. ЗМІ стверджують, що основним каменем спотикання залишається питання по видобутку нафти і газу, а також освоєння берегової лінії турецькими кіпріотами.

Кіпр залишається розділеним на дві частини після 1974 року, коли Туреччина вторглася на острів у відповідь на спробу перевороту з метою об'єднання Кіпру з Грецією. Після цього він розділився на самопроголошену Турецьку Республіку Північного Кіпру (її визнає тільки одна Туреччина) і Республіку Кіпр з переважно грецьким населенням.