Переговори Макрона з Путіним тривали три години

Французький президент приймав російського лідера в Версальському палаці.

Макрон прийняв Путіна у Версалі Vladimir Putin / Twitter

Переговори президентів Франції та Росіїзавершилися через три години після їх початку.

Французький президент приймав кремлівського лідера у Версальському палаці. Після зустрічі біля входу до резиденціїї президента Франції глави держав приступили до переговорів у вузькому складі, потім зустріч продовжилася в розширеному складі у форматі обіду.

Очікується, що найближчим часом президенти вийдуть до преси, зроблять заяви і дадуть спільну прес-конференцію.

Dialogue et exigence. Arrivée de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie au @CVersailles. pic.twitter.com/eCTQQgtzP5 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 29 травня 2017 р.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці, де в цей час проходить виставка, присвячена візиту Петра І до Францію в 1717 році, яку французька сторона проводить спільно з петербурзьким Ермітажем.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.