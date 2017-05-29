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Переговори Макрона з Путіним тривали три години

29 травня в 18:31

Французький президент приймав російського лідера в Версальському палаці.

Макрон Путин
Макрон прийняв Путіна у Версалі
Vladimir Putin / Twitter
Переговори президентів Франції та Росії Еммануеля Макрона і Володимира Путіна завершилися через три години після їх початку.

Французький президент приймав кремлівського лідера у Версальському палаці. Після зустрічі біля входу до резиденціїї президента Франції глави держав приступили до переговорів у вузькому складі, потім зустріч продовжилася в розширеному складі у форматі обіду.

Очікується, що найближчим часом президенти вийдуть до преси, зроблять заяви і дадуть спільну прес-конференцію.


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Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна 29 травня у Версальському палаці, де в цей час проходить виставка, присвячена візиту Петра І до Францію в 1717 році, яку французька сторона проводить спільно з петербурзьким Ермітажем.

Як повідомлялося, лідери Франції і Росії збиралися обговорити роботу "нормандського формату", Мінські домовленості, ситуацію в Сирії, Лівії та КНДР.

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