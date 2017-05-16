Передача розвідданих Росії може дорого обійтися адміністрації Трампа – The Economist

Адміністрація Трампа увійшла в період нестабільності після звільнення глави ФБР.

Передача Трампом розвідданих Росії підірве довіру іноземних партнерів до США money.cnn.com

Адміністрація американського президента Дональда Трампа увійшла в хаотичний період свого управління після того, як президент звільнив главу ФБР Джейсма Комі. У цій перспективі зустріч Трампа з Сергієм Лавровим відразу після звільнення Комі вже виглядала неоднозначно, але Трамп зробив ситуацію ще гіршою, коли. Про це пише в своїй статті The Economist

The Washington Post перші написали про розкриття секретної інформації Трампом перед російськими колегами, посилаючись на свої джерела на зустрічі. За словами видання, Трамп хвалився перед російськими представниками "своїми відмінними розвідданими". Після цього американський президент розкрив частину строго засекреченої інформації. Видання зазначає, що ті речі, які Трамп розповів росіянам, США не передають навіть своїм союзникам.

Команда політтехнологів Трампа вирішила негайно відреагувати на появу цієї інформації в пресі. Радник президента з національної безпеки Маккалістер зазначив, що "ця історія, як вона була подана, є неправдивою". Він також додав, що Трамп не розповів чого-небудь такого, чого немає у відкритих джерелах. Для США було б критично важливо, щоб слова Маккалістера виявилися правдою, однак, його версія звучить тривожно. Формулювання "ця історія, як вона була подана" могло бути використано для того, щоб залишити собі простір для маневру, якщо спливуть нові факти і доведеться визнати свою неправоту.

Формально Трамп міг і не порушувати закону, оскільки посада президента дає можливість розкривати практично будь-яку інформацію розвідданих. Однак фактично, це одне з найсерйозніших звинувачень проти чинного президента США.

Якщо ж публікація The Washington Post виявиться правдивою, то це може поставити під загрозу американську позицію в Сирії, а також піддати небезпеці джерела американської розвідки на місцях. Крім того, у публікації підкреслюється високий рівень розкритої інформації, яка не була надана союзникам, і навіть обмежувалася для деяких членів уряду. Легке розкриття такої інформації росіянам шкодить американської репутації міжнародного партнера.

Ще до інавгурації Трампа, ізраїльські чиновники попередили своїх американських колег, що вони не будуть надавати його адміністрації свої важливі розвіддані. Причиною тому був страх, що отримані дані американська адміністрація може передати Росії, а звідти вони потраплять в Іран.