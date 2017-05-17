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Партія Меркель значно відірвалася в рейтингах від Соціалістів

17 травня в 12:37

Перевага ХДС над СПД становить 12%.

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Партія Меркель стрімко повертає підтримку населення
EPA / CARSTEN KOALL
Партія нинішнього німецького канцлера Ангели Меркель Християнсько-демократичний союз стрімко збільшує свій відрив від головних конкурентів Соціал-демократичної партії Німеччини. Зараз ХДС має 38% підтримки, тоді як СДП підтримують 26% виборців, повідомляє Reuters.

Нинішній відрив між партіями в 12% рейтингу за тиждень значно поглибився з 7%. Інші опитування , проведені в цей період, відзначають відрив на рівні 9-10% між партіями.

"Вільні демократи" і "Ліві" мають по 8% рейтингу, тоді як "Альтернатива для Німеччини" і "Зелені" отримали по 7% підтримки.

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Нагадаємо, що раніше партія Меркель обійшла соціал-демократів Шульца в опитуваннях. За ХДС/ХСС станом на кінець квітня готові проголосувати на 5% виборців більше, ніж за СДПН.

Хоча раніше повідомлялося, що рейтинг нового лідера соціал-демократичної партії Німеччини Мартіна Шульца зрівнявся з рейтингом нинішнього канцлера країни – Ангели Меркель. Обидва претенденти на посаду голови уряду мали по 41% підтримки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги рейтинг Меркель Німеччина партія ХДС
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