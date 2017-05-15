Партія Меркель лідирує на "генеральній репетиції" парламентських виборів у Німеччині

Соціал-демократи втратили більше 8% голосів у Північному Рейні - Вестфалії.

Після осінніх виборів до Бундестагу соціал-демократи можуть опинитися в опозиції © European Council

На регіональнихна федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія Християнсько-демократичний союз на чолі Арміном Лашетом зміг заручитися підтримкою відносної більшості виборців, передає Deutsche Welle

Як повідомив телеканал ARD в неділю, 14 травня, за ХДС проголосувало 33% виборців, у той час як Соціал-демократичній партії вдалося отримати 31,5% голосів. Це перші прогнози, які стали відомі після закриття виборчих дільниць о 18:00 за місцевим часом.

Згідно з екзит-полом, Вільна демократична партія отримує 12,7%, "Союз-90"/"зелені" - 6,3%, Ліва партія - 4,8% голосів. Підтримка правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" склала 7,3%, у Партії піратів - менше відсотка. Інші партії набирають разом 3,5%.

Прем'єр-міністр федеральної землі – кандидат від СДПН Ханнелоре Крафт заявила про свій відставку з посади віце-голови партії та голови земельної партійної організації. Порівняно з минулими виборами, рівень підтримки соціал-демократів знизився більш ніж на 8%.

При владі в Північному Рейні – Вестфалії традиційно була коаліція соціал-демократів і "зелених", в той час як ХДС перебувала в опозиції. Очікується, що на земельному рівні тепер буде створена коаліція ХДС і СДПН, яка діє на федеральному рівні. Можливі й інші варіанти коаліції ХДС з дрібними партіями в залежності від того, хто з них подолає п'ятивідсотковий бар'єр для проходження до ландтагу.

Земельні вибори в Північному Рейні - Вестфалії називають "малими загальними" або "генеральною репетицією парламентських виборів", які відбудуться 24 вересня. У Німеччині обиратимуть новий склад Бундестагу, а він після цього - канцлера. Кандидатом від ХДС є чинна голова уряду Ангела Меркель, а СДПГ висунула кандидатуру екс-президента Європарламенту Мартіна Шульца.

Тим часом, партія Меркель обійшла соціал-демократівШульца в опитуваннях. За ХДС/ХСС станом на кінець квітня готові проголосувати на 5% виборців більше, ніж за СДПН.

Хоча раніше повідомлялося, що рейтинг нового лідера соціал-демократичної партії Німеччини Мартіна Шульца зрівнявся з рейтингом нинішнього канцлера країни – Ангели Меркель. Обидва претенденти на посаду голови уряду мали по 41% підтримки.