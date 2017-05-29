Партія Макрона зберігає лідерство за два тижні до парламентських виборів

На другому місці тримається партія Марін Ле Пен.

Макрон розраховує на отримання більшості після парламентських виборів EPA / CARSTEN KOALL

Партія нового президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, Республіка!" показуєв соціологічних опитуваннях за два тижні до парламентських виборів. За партію президента готові проголосувати 29% французів, тоді як другий за рейтингом "Національний фронт" набирає 17%, повідомляє Reuters

Слідом за провідними партіями йдуть "Республіканці", за яких готові проголосувати 15% французів, а також "Ліва партія" Жан-Люка Меланшона, якій симпатизують 14% респондентів. Соціалістична партія екс-президента Франсуа Олланда набирає лише 5%.

Раніше повідомлялося, що партія нового президента Франції Еммануеля Макронанапередодні парламентських виборів. Друге і третє місце ділять Республіканці і "Національний фронт", які мають по 19% підтримки.

Парламентські вибори у Франції відбудуться 11 та 18 червня. Виборча система Франції передбачає голосування на 577 одномандатних округів у два тури. Якщо в першому турі жоден кандидат не набере більше 50%, то на цьому окрузі відбудеться повторне голосування. У другий тур виходять всі кандидати, які набрали більше 12,5% голосів.