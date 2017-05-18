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Партія Макрона лідирує в рейтингах напередодні парламентських виборів

18 травня в 17:00

За партію президента готові віддати свій голос 32% виборців.

Макрон и его команда EPA French President Emmanuel Macron (C), Prime Minister Edouard Philippe (L) and Interior Minister Gerard Collomb
Макрон має всі шанси перемогти і на парламентських виборах
Партія нового президента Франції Еммануеля Макрона має найвищу підтримку в 32% напередодні парламентських виборів. Друге і третє місце ділять Республіканці і "Національний фронт", які мають по 19% підтримки, пише AFP.

Опитування також показують, що 61% французів підтримали новий уряд Франції, який включає в себе представників різних партій.

Парламентські вибори у Франції відбудуться 11 та 18 червня. Виборча система Франції передбачає голосування на 577 одномандатних округів у два тури. Якщо в першому турі жоден кандидат не набере більше 50%, то на цьому окрузі відбудеться повторне голосування. У другий тур виходять всі кандидати, які набрали більше 12,5% голосів.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон назвав нового прем'єр-міністра країни, яким став Едуард Філіп. Колишній мер Гавра стане відповідальним за проведення реформ, які декларував новий президент країни.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Франція вибори президент парламент Макрон
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