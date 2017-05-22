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Падіння реальних доходів жителів Росії прискорилося

22 травня в 19:01

Доходи жителів Росії падають з 2014 року. Незважаючи на успішне взяття "піку кризи", падіння прискорюється.

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Реальні розташовувані грошові доходи жителів Росії у квітні впали на 7,6% порівняно з квітнем 2016 року після зниження на 2,5% в березні, падіння на 4,1% в лютому, зростання на 8,1% у січні, повідомила Федеральна служба державної статистики (Росстат).

Реальні доходи населення знижувалися три роки поспіль - у 2016 році доходи впали на 5,9% в реальному вираженні, у 2015 році було падіння на 3,2%, у 2014 році їх зниження склало 0,7%.

За даними опитування холдингу Ромир, 25% жителів Росії назвали головною подією 2016 року кризу в країні. Якщо до цієї цифри додати ще 17% росіян, яким рік запам'ятався зростанням цін і високою інфляцією, то виходить цифра 42% респондентів, для яких 2016 рік асоціюється з важкою економічною ситуацією в країні.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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Теги Росія падіння доходи
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