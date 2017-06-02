Орбан назвав слова Сороса про корупцію в Угорщині "оголошенням війни"

Угорський прем'єр переживає з приводу "мережі агентів" американського мільярдера і називає його ворогом угорського народу.
Орбан вважає, що Сорос "оголосив війну" Угорщині, розповідаючи про корупцію
© European Council
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
назвав слова американського мільярдера Джорджа Сороса про корумпованість і мафіозність угорської влади "оголошенням війни". Орбан також поскаржився на громадські організації, яких він вважає "мережею агентів" Сороса, які діють проти народу Угорщини, повідомляє AP
.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив з різкою критикою американського фінансиста і філантропа Джорджа Сороса
, звинувативши його в "атаках на Угорщину". При цьому Орбан додав, що фінансист "знищив життя мільйонів європейців" і є "відкритим ворогом євро".
Раніше видання The Guardian писало, що Орбан хоче натиснути на фонд Сороса, сподіваючись на підтримку Трампа. Цей намір вважається одним із останніх агресивних кроків прем'єр-міністра Віктора Орбана, націлених перетворити Угорщину на "неліберальну країну", за що світова спільнота вже неодноразово його критикувала.
За матеріалами:
DT.UA