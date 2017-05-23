Опубліковано відео перших хвилин після вибуху на стадіоні в Манчестері

Поліція повідомляє про 19 загиблих і 59 поранених.

Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени EPA / NIGEL RODDIS

а стадіоні в Манчестері під час концерту американської співачки Аріана Гранде.

У мережі з'явились відео, зняті в перші хвилини після вибуху н

Відео опубліковані на YouTube. На кадрах видно, як люди в паніці покидають стадіон.

Загинуло щонайменше 19 осіб, 59 постраждали. ЗМІ повідомляють про 20 загиблих і декількох сотень поранених. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.