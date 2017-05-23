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Опубліковано відео перших хвилин після вибуху на стадіоні в Манчестері

23 травня в 09:04

Поліція повідомляє про 19 загиблих і 59 поранених.

Взрыв в Манчестере EPA
Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени
EPA / NIGEL RODDIS
У мережі з'явились відео, зняті в перші хвилини після вибуху на стадіоні в Манчестері під час концерту американської співачки Аріана Гранде.

Відео опубліковані на YouTube. На кадрах видно, як люди в паніці покидають стадіон.

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Загинуло щонайменше 19 осіб, 59 постраждали. ЗМІ повідомляють про 20 загиблих і декількох сотень поранених. Правоохоронні органи припускають, що вибух на стадіоні був терактом, який був здійснений терористом смертником, однак на даний момент встановлюються подробиці інциденту. Поліція заблокувала всі вулиці навколо Манчестер арени, на якій стався вибух. МЗС з'ясовує наявність українців серед постраждалих під час вибуху в Манчестері.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух Манчестер стадіон відео час
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