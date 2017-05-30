Опозиція Венесуели говорить про участь "людей із кримінальним минулим" у придушенні протестів

За один день під час акції протесту були травмовані 247 осіб.

Влада Венесуели використовує "тітушек" для боротьби з опозицією EPA / Miguel Gutiérrez

Представник опозиціїі колишній кандидат в президенти країни Міранда Енріке Капрілес повідомив, що влада використовує "людей із кримінальним минулим" для придушення протестів. За один день протестів 29 травня було поранено 247 осіб, повідомляє видання El Nacional.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас, незважаючи на протести опозиції і масові заворушення. Мадуро пропонує створити "конституційну асамблею" і провести для неї вибори, проте опозиція зазначає, що це лише спроба уникнути загальних виборів.

Нагадаємо, що з початку квітня у Венесуелі майже щодня проходять масові антиурядові демонстрації, в ході яких чинна влада вже затримали десятки учасників. Серед вимог учасників демонстрацій - дострокові вибори нового президента країни, повне відновлення прав парламенту Венесуели, а також запуск процесу відновлення економіки країни.

Детальніше про масові демонстрації у Венесуелі читайте у статті Віктора Каспрука "Венесуела — на межі громадянської війни" для тижневика "Дзеркало тижня. Україна".