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Обама купив особняк за вісім мільйонів доларів

1 червня в 06:31


Будинок розташований в одному з найпрестижніших районів Вашингтона.

Дом Обамы
Обама купив будинок, який раніше орендував
Business Insider
Екс-президент Барак Обама Сполучених штатів Америки купив будинок в одному з найпрестижніших районів Вашингтона. Раніше цей особняк, розташований в районі Калорама, сім'я колишнього глави США орендувала. За будинок Обама заплатив 8,1 млн доларів, пише Washington Post, посилаючись на ріелторське агентство.

В домі вісім спалень і 10 санвузлів, відзначає видання. В ньому сім'я Обами має намір жити, поки молодша дочка Саша не закінчить школу. "Враховуючи, що президент (екс-президент – ред.) і пані Обама залишаться у Вашингтоні як мінімум на два з половиною роки, вони порахували доцільним придбати будинок, а не знімати його", - сказав офіційний представник Обами Кевін Люіс, слова якого наводить видання.

Раніше в Калораме також жили екс-президенти США Вудро Вільсон, Вільям Тафт, Франклін Рузвельт, Уоррен Гардінг і Герберт Гувер.

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Дім Обами – найдорожчий в районі Калорама після будинку засновника компанії Amazon і власника видавничого дому Washington Post Джефа Безоса, який коштує близько 23 млн доларів.

Ще в листопаді 2016 року портал Business Insider повідомляв, що Обама буде жити в будинку, який належить колишньому прес-секретареві Білого дому (під час президента Білла Клінтона) Джо Локхарту.

За матеріалами: DT.UA
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