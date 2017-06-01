Обама купив особняк за вісім мільйонів доларів



Будинок розташований в одному з найпрестижніших районів Вашингтона.

Обама купив будинок, який раніше орендував Business Insider

Екс-президентСполучених штатів Америки купив будинок в одному з найпрестижніших районів Вашингтона. Раніше цей особняк, розташований в районі Калорама, сім'я колишнього глави США орендувала. За будинок Обама заплатив 8,1 млн доларів, пише Washington Post , посилаючись на ріелторське агентство.

В домі вісім спалень і 10 санвузлів, відзначає видання. В ньому сім'я Обами має намір жити, поки молодша дочка Саша не закінчить школу. "Враховуючи, що президент (екс-президент – ред.) і пані Обама залишаться у Вашингтоні як мінімум на два з половиною роки, вони порахували доцільним придбати будинок, а не знімати його", - сказав офіційний представник Обами Кевін Люіс, слова якого наводить видання.

Раніше в Калораме також жили екс-президенти США Вудро Вільсон, Вільям Тафт, Франклін Рузвельт, Уоррен Гардінг і Герберт Гувер.

Дім Обами – найдорожчий в районі Калорама після будинку засновника компанії Amazon і власника видавничого дому Washington Post Джефа Безоса, який коштує близько 23 млн доларів.

Ще в листопаді 2016 року портал Business Insider повідомляв, що Обама буде жити в будинку, який належить колишньому прес-секретареві Білого дому (під час президента Білла Клінтона) Джо Локхарту.