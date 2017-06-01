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Нову сесію Генасамблеї ООН очолив дипломат зі Словаччини

1 червня в 07:39

Міністр закордонних справ Словаччини приступить до обов'язків у Генасамблеї у вересні.

Мирослав Лайчак
Дипломат зі Словаччини очолив сесію Генасамблеї ООН
У середу Генеральна Асамблея ООН без голосування обрала міністра іноземних справ Словаччини Мирослава Лайчака головою 72-ї сесії Генеральної асамблеї.

Лайчак виділив шість пріоритетних напрямків своєї діяльності в ході 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН: запобігання конфліктів, міграція, захист прав людини, сталий розвиток, зміна клімату і забезпечення рівності, повідомляє Центр новин ООН.

"Наша спільна мета – добиватися підвищення ефективності ООН, яка враховувала б інтереси всіх держав", - сказав словацький дипломат.

Він зазначив, що не має наміру виступати з новими ініціативами, які зажадали б нових витрат.

Лайчак раніше також працював у посольствах Чехословаччини та Словаччини в Москві, обіймав посаду Верховного представника ООН у Боснії і Герцеговині. Був одним з кандидатів на пост Генерального секретаря ООН в ході виборів, які пройшли в 2016 році.

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Генеральна Асамблея є єдиним універсальним органом, який несе відповідальність за мир і безпеку, розвиток, ліквідацію бідності та інфекційних захворювань, роззброєння, забезпечення прав людини та захист навколишнього середовища. На початку 1946 року до складу Генеральної Асамблеї входило 51 держава, зараз їх — 193.

За матеріалами: DT.UA
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