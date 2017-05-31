Новий уряд Македонії прискорить інтеграцію в НАТО і ЄС

Колишній футболіст, дослідник Драган Тевдовскій очолить міністерство фінансів - йому доведеться боротися з високим рівнем безробіття в країні і нестабільністю пенсійної системи. Дипломат Микола Димитров очолить МЗС. Його завданням, зокрема, буде вирішення суперечки з Грецією через назву країни. Афіни вважають, що Скоп'є не має права на ім'я "Македонія", яке носить одна з грецьких провінцій, та не дозволяють йому зближення з ЄС і НАТО.



Очікується, що македонський парламент затвердить новий уряд в середу, 31 травня. Соціал-демократ Заєв утворив хитку - 62 депутата в 120-місцевому парламенті коаліцію з двома партіями албанської меншини. З 25 міністрів кабінету Заева сім - етнічні албанці. Заєв дав письмові гарантії президенту про збереження конституційного ладу країни.





Внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії, які сталися вночі 27-28 квітня, постраждали 109 осіб. За допомогою в місцеву лікарню звернулися 70 громадян, 22 співробітника правоохоронних органів і троє депутатів.Приводом для Заворушення стало Висунення кандидатом у спікері парламенту лідера "Демократичного союзу за інтеграцію", етнічного албанця Талата Джафері.

Протестувальники - прихильники колишня прем'єр-міністра країни Миколи Груєвського - стверджують, что депутати від "Соціал-демократичного союзу Македонії" намагають незаконно звернення нового спікера, и назівають їхні дії спробою державного перевороту.