Новий раунд переговорів щодо Сирії завершився безрезультатно

Переговори в Женеві відновляться не раніше червня.
За чотири дні переговорів сторони змогли домовитися лише про те, що будуть проводити експертні зустрічі з питань нової конституції Сирії, повідомив спецпредставник ООН по Сирії Стеффан де Містура, пише DW.
Також обговорювалися питання про новий уряд, вільні вибори і боротьба з тероризмом.
Повідомляється, що важливою перешкодою в досягненні результату на переговорах є політичне майбутнє президента Сирії Башара Асада. У той час як опозиція вимагає його відставки, представники офіційного Дамаска не мають наміру обговорювати це питання.
Наступний раунд консультацій відбудеться, ймовірно, в червні.
Нагадаємо, що в переговорах беруть участь представники уряду Башара Асада і самої великої групи сирійської опозиції — Сирійської національної коаліції.
Deutsche Welle (Русская редакция)