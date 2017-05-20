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Новий раунд переговорів щодо Сирії завершився безрезультатно

20 травня в 03:51

Переговори в Женеві відновляться не раніше червня.

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Переговори щодо Сирії знову пройшли даремно
Росбалт
Черговий, вже шостий раунд мирних переговорів щодо Сирії, що проходять у Женеві під патронатом ООН, знову завершився майже безрезультатно.

За чотири дні переговорів сторони змогли домовитися лише про те, що будуть проводити експертні зустрічі з питань нової конституції Сирії, повідомив спецпредставник ООН по Сирії Стеффан де Містура, пише DW.

Також обговорювалися питання про новий уряд, вільні вибори і боротьба з тероризмом.

Повідомляється, що важливою перешкодою в досягненні результату на переговорах є політичне майбутнє президента Сирії Башара Асада. У той час як опозиція вимагає його відставки, представники офіційного Дамаска не мають наміру обговорювати це питання.

Наступний раунд консультацій відбудеться, ймовірно, в червні.

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Нагадаємо, що в переговорах беруть участь представники уряду Башара Асада і самої великої групи сирійської опозиції — Сирійської національної коаліції.

 

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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