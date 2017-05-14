Нормандський формат продовжить роботу з новим президентом Франції - Климпуш-Цинцадзе

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Еммануель Макрон від сьогодні офіційно став фрацузьким президентом.

Климпуш-Цинцадзе переконана, що після виборів у Франції робота Нормандського формату не зміниться.

Вибори президента Франції не змінили роботу Нормандського формату, в якому Париж берез від початку активну участь.

В цьому переконана віце-прем'єр з питань європейськой та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Укрінформ.

"Я думаю, що нормандський формат має абсолютну можливість зараз працювати. Є обраний новий президент Франції, який якраз сьогодні вступає в свої повноцінні права. Тому я думаю, що вже з завтрашнього дня він може працювати... Насамперед, президент Франції несе відповідальність за міжнародну політику. Тому я думаю, що нічого не мало би стримувати роботу в цьому, і вона продовжується незалежно від виборів, вона продовжується на всіх рівнях весь час в нашому діалозі з нашими партнерами", - сказала вона.

Тим часом, Еммануель Макрон визначився з першим міжнародним візитом на посаді президента Франції. 15 травня, на наступний день після інавгурації, він зустрінеться з федеральним канцлером Ангелою Меркель у Берліні, повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт журналістам у п'ятницю, 12 травня.

Нагадаємо, 7 травня відбувся другий тур виборів президента Франції, в якому зустрілися незалежний центрист Еммануель Макрон і ультраправа лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен. За лідера руху "Уперед!" Еммануеля Макрона проголосували 66,1% виборців.