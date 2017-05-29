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Німецькі спецслужби виявили "осередки російських диверсантів" у школах бойових мистецтв – ЗМІ

29 травня в 05:31

"Сплячі осередки" можуть бути активовані під час виборів у Німеччині.

диверсанты
В Німеччині можуть бути російські диверсанти
У мережі шкіл бойових мистецтв "Система" у Німеччині діють "осередки російських диверсантів", повідомляє німецький журнал Focus, пише: РИА "Новости".

Правоохоронні органи Німеччини стежать за діяльністю мережі спортивних шкіл, оскільки підозрюють, що через неї вербують військовослужбовців бундесверу, співробітників поліції і органів юстиції з метою ведення підривної діяльності та дестабілізації ситуації в країні.

"При всій нашій ліберальності ми більше не можемо з цим миритися", — цитує Focus джерело у Федеральній службі захисту конституції Німеччини.

Експерт у галузі безпеки Дмитро Хмельницький припустив, що "сплячі осередки" можуть активізуватися напередодні вересневих виборів в Бундестаг. "Вони можуть спробувати дестабілізувати ситуацію. Наприклад, закликати до насильства під час антиурядових мітингів", — вважає він.

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Школи діють у 30 містах Німеччини і, за даними видання, "не приховують своїх зв'язків з російськими спецслужбами".

Раніше в німецьких спецслужбах заявляли, що Москва може зважитися на втручання в німецькі вибори, приблизно так, як у США.

За матеріалами: РИА Новости
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