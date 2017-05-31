Німеччина виступила проти проведення наступного саміту НАТО в Туреччині – ЗМІ

З подібною позицією виступили також Франція, Нідерланди і Данія.

Група європейських країн виступила проти проведення наступного саміту НАТО в Туреччині

Німеччина, Франція, Нідерланди і Данія виступили проти проведення наступного саміту НАТО, який відбудеться в 2018 році, в Стамбулі. Дипломати не хочуть створювати враження підтримкина високому рівні на тлі внутрішньої політики в країні, повідомляє Die Welt , посилаючись на джерела в дипломатичних колах Німеччини.

Запрошення від Ердогана провести наступний саміт НАТО в Стамбулі було озвучено ще під час саміту у Варшаві в 2016 році. Тепер найбільш імовірним місцем зустрічі глав країн НАТО буде штаб-квартира Альянсу в Брюсселі.

Раніше повідомлялося, що згідно соціальним опитуванням,, продемонструвавши найвищий показник по ЄС. В цілому по Євросоюзу рівень неприйняття розширення союзу за рахунок Туреччини становив 77%.

Нагадаємо, в березні розгорівся дипломатичний скандал між Гаагою і Берліном з одного боку і Анкарою з іншого, пов'язаний з тим, що уряди Нідерландів і Німеччини заборонили членам турецького уряду проводити політичну агітацію серед громадян Туреччини, які проживають на території країн.

Після відмови трьох німецьких міст проводити заходи з передвиборними виступами турецьких міністрів, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що методи німецької влади "нічим не відрізняються від нацистських", чим викликав обурення офіційного Берліна.