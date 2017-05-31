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Німеччина виступила проти проведення наступного саміту НАТО в Туреччині – ЗМІ

31 травня в 14:25

З подібною позицією виступили також Франція, Нідерланди і Данія.

НАТО-Турция
Група європейських країн виступила проти проведення наступного саміту НАТО в Туреччині
Німеччина, Франція, Нідерланди і Данія виступили проти проведення наступного саміту НАТО, який відбудеться в 2018 році, в Стамбулі. Дипломати не хочуть створювати враження підтримки Туреччини на високому рівні на тлі внутрішньої політики в країні, повідомляє Die Welt, посилаючись на джерела в дипломатичних колах Німеччини.

Запрошення від Ердогана провести наступний саміт НАТО в Стамбулі було озвучено ще під час саміту у Варшаві в 2016 році. Тепер найбільш імовірним місцем зустрічі глав країн НАТО буде штаб-квартира Альянсу в Брюсселі.

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Раніше повідомлялося, що згідно соціальним опитуванням, 86% громадян Німеччини висловилися проти приєднання Туреччини до Євросоюзу, продемонструвавши найвищий показник по ЄС. В цілому по Євросоюзу рівень неприйняття розширення союзу за рахунок Туреччини становив 77%.

Нагадаємо, в березні розгорівся дипломатичний скандал між Гаагою і Берліном з одного боку і Анкарою з іншого, пов'язаний з тим, що уряди Нідерландів і Німеччини заборонили членам турецького уряду проводити політичну агітацію серед громадян Туреччини, які проживають на території країн.

Після відмови трьох німецьких міст проводити заходи з передвиборними виступами турецьких міністрів, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що методи німецької влади "нічим не відрізняються від нацистських", чим викликав обурення офіційного Берліна.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Туреччина Німеччина НАТО саміт
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