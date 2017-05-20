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Невідомий спалив себе на центральній площі Мюнхена

20 травня в 03:11

"З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна", написав перед смертю чоловік, який здійснив акт самоссожжения.

Пожар огонь
Чоловік вчинив акт самоспалення в Мюнхені
serblog.ru
Невідомий чоловік вчинив акт самоспалення на центральній площі Мюнхена Марієнплац,

В ніч на п'ятницю 54-річний чоловік заїхав на своєму автомобілі в пішохідну зону Марієнплац, вийшов з машини, облив себе кількома літрами бензину і підпал.

Через годину чоловік помер у клініці.

Мотиви його дій залишаються невідомими. Однак на автомобілі чоловік залишив дві написи фломастером: "З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна" і "Амрі - це верхівка айсберга".

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Нагадаємо, увечері 19 грудня вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви Кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів. Зв кермом вантажівки був емігрант з Тунісу Аніс Амрі. 

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

 

 

За матеріалами: Интерфакс
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