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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

"З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна", написав перед смертю чоловік, який здійснив акт самоссожжения.

Чоловік вчинив акт самоспалення в Мюнхені serblog.ru

Невідомий чоловік вчинив акт самоспалення на центральній площі Мюнхена Марієнплац,

В ніч на п'ятницю 54-річний чоловік заїхав на своєму автомобілі в пішохідну зону Марієнплац, вийшов з машини, облив себе кількома літрами бензину і підпал.

Через годину чоловік помер у клініці.

Мотиви його дій залишаються невідомими. Однак на автомобілі чоловік залишив дві написи фломастером: "З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна" і "Амрі - це верхівка айсберга".

Нагадаємо, увечері 19 грудня вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви Кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів. Зв кермом вантажівки був емігрант з Тунісу Аніс Амрі.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".