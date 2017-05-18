Названі претенденти на посаду глави ФБР

На посаду претендують чотири людини.

Вже є чотири кандидати на посаду глави ФБР

На вільну на даний момент посаду глави Федерального бюро розслідувань (ФБР) США претендують чотири кандидати.

В числі кандидатів виконуючий обов'язки голови ФБР Ендрю Маккейб, екс-сенатор від демократів Джо Ліберман, екс-губернатор штату Оклахома Френк Кітінг і колишній високопоставлений співробітник бюро Річард Макфли, повідомляє CNBC з посиланням на представника Білого дому Шона Спайсер.

З кандидатами має намір попередньо зустрітися президент США Дональд Трамп.

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.