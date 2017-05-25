Названі найкращі туристичні напрямки Європи у 2017 році

Експерти туристичного журналу Lonely Planet назвали кращі туристичні напрямки у Європі на 2017 рік.

До свіжого рейтингу Lonely Planet потрапили міста, цікаві пейзажами, кухнею і нічними розвагами. Туристичний путівник поточного року старано обходить столиці і все частіше рекомендує Північну і Південну Європу.

Готланд, Швеція

Місто, розташоване на цілому острові, особливе місце в Швеції. Це не тільки одне з самих сонячних місць, але й одне з найцінніших - тут знаходиться найбільша кількість історичних пам'яток, велика частина з яких внесена в Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Такий відпочинок підійде тим, хто хоче втекти від суєти мегаполісу, адже на острові практично немає транспорту, а жителі пересуваються на велосипедах.

Галісія, Іспанія

Щорічно тисячі людей проїжджають Галісію на шляху в Сантьяго-де-Компостела, але мало хто залишається, щоб досліджувати регіон. Галісія має свою історію, культуру, архітектурні пам'ятки і навіть мову. Більш того, через розташування біля моря, тут завжди є свіжі морепродукти, які місцеві жителі готують за власними рецептами. Подають до страв власне вино.

Північна Чорногорія

Через те, що туристи полюбили відпочинок на узбережжі затоки Котор в західній частині Чорногорії, її північна частина залишається незайманою мандрівниками. Цей регіон славиться мальовничою природою, риболовлею, полюванням і прекрасними місцями для походу. Подорожуючи по півночі, неодмінно слід відвідати каньйон річки Тара, національний парк Дурмітор, а також - скуштувати місцевий сир і рагу з яловичиною.

Лідс, Англія

В останні роки вікторіанське місто стає більш сучасним, за рахунок стильних магазинів, кафе і ресторанів, а також - інших розваг. За словами експертів, Лідс - цілком може стати гарною альтернативою людного Лондону. Крім особливої атмосфери і прекрасних видів, туристи зможуть розважитися на гастрономічних фестивалях і відвідати унікальні музеї.

Алентежу, Португалія

Алентежу - один з найцікавіших регіонів Португалії. Він багатий історичними пам'ятками, архітектурною спадщиною і безліччю незвичайних і, навіть, прихованих пам'яток. Це багатство зробило регіон настільки цінним, що його внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більш того, регіон має свою кухню і культурні особливості, які покажуть Португалію з абсолютно нового боку. Ще одна перевага Алентежу - регіон розташований поруч з Лісабоном.

Північна Німеччина

Зазвичай туристи їдуть у Німеччину, щоб відвідати Берлін або Баварію, але мало хто їде в північну частину країни. Тут мандрівників чекають піщані пляжі, чиста вода і прекрасні пейзажі. Особливою харизмою відрізняються міста Любек і Бремен, яким притаманний справжній німецький колорит. У свою чергу в Гамбурзі в цьому році відкрилася Эльбська філармонія - витвір архітектурного мистецтва.

Молдова

Пострадянська країна - недооцінена туристами, впевнені експерти. Молдова красива, привітна , загадкова і навіть містична. Крім природи та архітектурної спадщини, країна відома найбільшим скельним православним комплексом - Скельнй монастир Ципова. Ще одним надбанням стало виноробство. Молдавські вина відомі далеко за межами країни, а виноградники - одне з улюблених місць туристів.

Пафос, Кіпр

Перша столиця Кіпру в часи Римської імперії являє собою культурний та історичний центр. Буквально всі пам'ятники включені в Список всесвітньої спадщини Юнеско. Особливою популярністю користується Археологічний парк, де можна побачити руїни стародавнього міста з віллами римського періоду, середньовічного замку, римські терми, стародавній водопровід, театр і багато іншого.

Гавр, Франція

Норманське місто Гавр - один з найкращих туристичних напрямків цього року. Святкуючи 500-річчя мыста, яке триватиме п'ять місяців, городяни планують регулярні виставки, фестивалі та концерти. Незважаючи на різноманітність історичних пам'яток, не менш привабливі сучасні споруди, створені світовими архітекторами. Більш того, місто має вихід до моря, тому можна провести час на пляжі, ніжачись під сонцем.

Загреб, Хорватія

Багато туристів їдуть до Хорватії заради відпочинку на узбережжі Адріатичного моря, але абсолютно недооцінюють столицю. Експерти відзначають, що місто перетворюється і стає більш привабливим для туристів. В першу чергу це пов'язано зі стріт-артом художника під псевдонімом Lonac, а також, з відкриттям нових галерей і музеїв. Нещодавно був заново відкритий музей-бункер з часів Другої світової війни. Крім того, в місті добре розвинена інфраструктура, а крафтовое пиво славиться на всю країну.

Рада прийняла в першому читанні закон про розвиток зеленого туризму. Зеленим туризмом буде вважатися розміщення в особистому селянському господарстві не більше десяти осіб.