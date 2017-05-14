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НАТО закликало КНДР відмовитися від ядерної зброї

14 травня в 20:10

Альянс розцінив черговий запуск балістичної ракети як загрозу миру і міжнародній безпеці.

НАТО-Турция
У НАТО назвали провокацією черговий запуск балістичної ракети КНДР
Чергові випробування балістичної ракети Північною Кореєю є грубим порушенням низки резолюцій ООН і створюють загрозу миру і міжнародній безпеці, говориться в заяві НАТО, поширеній у неділю, 14 травня.

"Саме зараз потрібна деескалація, а не провокація. КНДР повинна виконати свої міжнародні зобов'язання, згорнути ядерну і ракетну програми, остаточно і безповоротно відмовитися від створення всіх видів зброї масового ураження і вступити у справжній діалог з міжнародною спільнотою", – сказано в документі.

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Раніше повідомлялося, що КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вонаподолала відстань в 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР у лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.

Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз і ОБСЄ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги КНДР Корея Пхеньян випробування НАТО
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