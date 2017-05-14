НАТО закликало КНДР відмовитися від ядерної зброї

Альянс розцінив черговий запуск балістичної ракети як загрозу миру і міжнародній безпеці.
"Саме зараз потрібна деескалація, а не провокація. КНДР повинна виконати свої міжнародні зобов'язання, згорнути ядерну і ракетну програми, остаточно і безповоротно відмовитися від створення всіх видів зброї масового ураження і вступити у справжній діалог з міжнародною спільнотою", – сказано в документі.
Раніше повідомлялося, що КНДР провела новий запуск балістичної ракети. Вонаподолала відстань в 700 кілометрів і досягла висоти майже в дві тисячі кілометрів. За даними розвідок Південної Кореї та Японії, ця ракета пролетіла далі і вище ракети середнього радіусу дії, яка була успішно запущена КНДР у лютому цього року. ЗМІ повідомляють, що ракета впала за 90 кілометрів від Росії.
Ракетні випробування КНДР засудили Євросоюз і ОБСЄ.DT.UA