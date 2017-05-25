НАТО увійде до коаліції по боротьбі з ІДІЛ



План буде затверджений у Брюсселі вже сьогодні.

НАТО визначиться з форматом участі у коаліції по боротьбі з ИГИЛ despravda.com

Північноатлантичний альянс (НАТО) увійде в міжнародну коаліцію боротьби з ІДІЛ, однак поки утримається від участі в прямих бойових зіткненнях з терористами. При цьому альянс згоден розшити місію розвідувальних літаків AWACS, які в даний час патрулюють з бази в Туреччині повітряний простір над Сирією та Іраком. Про це йдеться в плані дій до майбутнього саміту НАТО, що посли країн-членів альянсу схвалили в середу, 24 травня, пише DW

План НАТО передбачає, то літаки AWACS будуть направляти літаки коаліції по боротьбі з ІДІЛ у всіх випадках, крім тих, коли заплановані бомбардування.

План участі НАТО в очолюваній США коаліції по боротьбі з ІДІЛ офіційно затвердять на саміті в Брюсселі 25 травня. У ньому також візьме участь президент США Дональд Трамп, який домагається від НАТО більш активних дій у борстві з міжнародним тероризмом.

Коаліція по боротьбі з ІДІЛ була сформована США у 2014 році. До її складу входять 68 країн, у тому числі всі 28 держав НАТО. У той же час НАТО як блок поки що в коаліції не складається.