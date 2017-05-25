НАТО увійде до коаліції по боротьбі з ІДІЛ

План буде затверджений у Брюсселі вже сьогодні.
План НАТО передбачає, то літаки AWACS будуть направляти літаки коаліції по боротьбі з ІДІЛ у всіх випадках, крім тих, коли заплановані бомбардування.
План участі НАТО в очолюваній США коаліції по боротьбі з ІДІЛ офіційно затвердять на саміті в Брюсселі 25 травня. У ньому також візьме участь президент США Дональд Трамп, який домагається від НАТО більш активних дій у борстві з міжнародним тероризмом.
Коаліція по боротьбі з ІДІЛ була сформована США у 2014 році. До її складу входять 68 країн, у тому числі всі 28 держав НАТО. У той же час НАТО як блок поки що в коаліції не складається.Deutsche Welle (Русская редакция)