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НАТО увійде до коаліції по боротьбі з ІДІЛ

25 травня в 05:41


План буде затверджений у Брюсселі вже сьогодні.

НАТО - флаги
НАТО визначиться з форматом участі у коаліції по боротьбі з ИГИЛ
despravda.com
Північноатлантичний альянс (НАТО) увійде в міжнародну коаліцію боротьби з ІДІЛ, однак поки утримається від участі в прямих бойових зіткненнях з терористами. При цьому альянс згоден розшити місію розвідувальних літаків AWACS, які в даний час патрулюють з бази в Туреччині повітряний простір над Сирією та Іраком. Про це йдеться в плані дій до майбутнього саміту НАТО, що посли країн-членів альянсу схвалили в середу, 24 травня, пише DW.

План НАТО передбачає, то літаки AWACS будуть направляти літаки коаліції по боротьбі з ІДІЛ у всіх випадках, крім тих, коли заплановані бомбардування.

План участі НАТО в очолюваній США коаліції по боротьбі з ІДІЛ офіційно затвердять на саміті в Брюсселі 25 травня. У ньому також візьме участь президент США Дональд Трамп, який домагається від НАТО більш активних дій у борстві з міжнародним тероризмом.

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Коаліція по боротьбі з ІДІЛ була сформована США у 2014 році. До її складу входять 68 країн, у тому числі всі 28 держав НАТО. У той же час НАТО як блок поки що в коаліції не складається.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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