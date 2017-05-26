НАТО продовжить підтримувати Україну

Столтенберг заявив про підтримку України EPA / ARMANDO BABANI

Північноатлантичний альянс продовжить надавати практичну та політичну підтримку Україні, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.



"Що стосується України, було чітко сказано багатьма членами НАТО, і альянс виступає в підтримку того, що ми будемо продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною, надавати практичну та політичну підтримку", - заявив він.



За його словами, члени альянсу також висловилися на підтримку тим зусиллям, які приведуть до виконання мінських угод, особливо в тому, що стосується забезпечення доступу для міжнародних спостерігачів.