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НАТО продовжить підтримувати Україну

26 травня в 01:48

Альянс буде зміцнювати партнерство з Україною.

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Столтенберг заявив про підтримку України
EPA / ARMANDO BABANI

Північноатлантичний альянс продовжить надавати практичну та політичну підтримку Україні, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі.
 
"Що стосується України, було чітко сказано багатьма членами НАТО, і альянс виступає в підтримку того, що ми будемо продовжувати зміцнювати наше партнерство з Україною, надавати практичну та політичну підтримку", - заявив він.
 
За його словами, члени альянсу також висловилися на підтримку тим зусиллям, які приведуть до виконання мінських угод, особливо в тому, що стосується забезпечення доступу для міжнародних спостерігачів.

Генеральний секретар НАТО приїде в Україну 9-10 липня. З ним до Києва приїдуть члени Північноатлантичної ради.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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