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НАТО має зосередитися на тероризмі, міграції і загрозі від Росії – Трамп

26 травня в 00:06

Всі країни НАТО повинні витрачати на оборону 2%, вважає президент США.

Трамп НАТО
Трамп взяв участь у саміті НАТО

Майбутнє НАТО повинно бути зосереджено на тероризмі і міграції, а також погрозам від Росії на східних і південних кордонах Альянсу, заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
 
"Ми повинні бути сильними, міцними і пильними", - сказав Трамп, повідомивши, що обговорював ці питання з генсеком НАТО і декількома лідерами країн Альянсу.
 
Президент США підкреслив, що в зв'язку з новими загрозами країни НАТО повинні дотримуватися своїх зобов'язань щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП.
 
"23 з 28 країн НАТО досі не витрачають стільки, скільки вони обіцяли і скільки повинні витрачати на свою оборону", - сказав він.
 
 

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Свій перший візит на саміт НАТО в якості президента США Дональд Трамп робить на тлі свого проекту бюджету на 2018 фіскальний рік. У документі закладено значне підвищення витрат на оборону за рахунок внутрішніх американських програм.
 
У Брюсселі в четвер, 25 травня, відбулася спеціальна зустріч керівників держав країн НАТО.

 
За матеріалами: Європейська правда
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