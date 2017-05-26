НАТО має зосередитися на тероризмі, міграції і загрозі від Росії – Трамп

Трамп взяв участь у саміті НАТО

Майбутнє НАТО повинно бути зосереджено на тероризмі і міграції, а також погрозам від Росії на східних і південних кордонах Альянсу, заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.



"Ми повинні бути сильними, міцними і пильними", - сказав Трамп, повідомивши, що обговорював ці питання з генсеком НАТО і декількома лідерами країн Альянсу.



Президент США підкреслив, що в зв'язку з новими загрозами країни НАТО повинні дотримуватися своїх зобов'язань щодо витрат на оборону в розмірі 2% від ВВП.



"23 з 28 країн НАТО досі не витрачають стільки, скільки вони обіцяли і скільки повинні витрачати на свою оборону", - сказав він.



