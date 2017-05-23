Населення Китаю може виявитися меншим, ніж вважалося - Wyborcza

Експерт з'ясував, що чиновники прорахувалися на 90 мільйонів громадян.

В Китаї може виявитися на 90 мільйонів менше жителів. Сіньхуа | Xinhua News

В минулому році дані про населенняговорили, що в країні живе 1,38 мільярда людей. Це означало, що країна найбільш людна з усіх на планеті. На другому місці ж опинилися Індія з 1,33 мільярда громадян.

Однак, може виявитися, що все ж Китай поступається першістю південноазійській країні. Про це пише Gazeta Wyborcza, з посиланням на оцінки китайського демографа Ю Фусяня, які екперт представив на конференції демографічних проблем в Пекінському університеті.

Науковець перевірив офіційні китайські дані про населення і дійшов висновку, що вони переоцінені на 90 мільйонів людей. Зокрема, за офіційними підрахунками за період з 1991 до 2016 року в Китаї народилося 464,8 мільйонів дітей. Ю з'ясував, що ця цифра хибна. І насправді новонароджених було 377,6 мільйонів.

Однак, справа не лише в прорахунку при оцінці демографічних даних. Через те, що в Китаї народжується менше дітей, ніж вважалося, населення країни може скоро постаріти. А це означає, що Пекін може постати перед проблемою, вирішення якої відкладав на майбутнє. Системи охорони здоров'я і пенсійна в Китаї тільки формуються. І китайські чиновники бояться, що їхня країна може постаріти раніше, ніж стане багатою. Також існують страхи щодо здатності утримати економічну динаміку, оскільки з 2013 року славнозвісна дешева робоча сила Китаю почала скорочуватися.

На початку року повідомлялося, що у Китаї стався демографічний вибух. Після скасування заборони на другу дитину в країні за 2016 року народилися 17,86 млн дітей, хоча в попередні кілька років середня народжуваність за рік становила 1,4 млн осіб.